Профессиональный фотограф рассказал, что даже человек, не имеющий опыта в фотосъемке, может сделать идеальное селфи. И рассказал — как.

Фотограф Владимир Широков поделился в эфире Первого канала двумя правилами эффектного селфи. В первую очередь нужно грамотно поставить свет. По его мнению, именно дневной свет украшает кадр. Второе правило — точка съемки. Чтобы изображение на снимке получилось удачным, нужно приподнять камеру. И наоборот — опущенная камера сильно исказит внешний вид модели.

Ранее в Сети появилось фото юноши, который повторил снимок своего деда спустя 73 год. Молодой человек сделал фото на фоне императорского дворца в Японии. Пользователи отметили, что местность не изменилась за долгие годы.