Как сберечь ценности от домушников? Объяснил адвокат

Адвокат Pen&Paper Александра Харина предупредила о способности воров-домушников отлично находить любые квартирные тайники. Специалиста процитировало РИА «Новости».

Харина заметила, что домушники обладают богатым криминальным опытом и прекрасно понимают психологию людей, поэтому им известны все распространенные тайники в квартирах.

«Отсутствие же опасности внезапного возвращения отдыхающего хозяина позволит преступнику обыскать квартиру не хуже опытного оперативника», — приводят слова юриста «Известия».

В связи с этим руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев посоветовал на время отъезда арендовать склад под хранение ценных вещей или передать их знакомым на время. Что касается вещей, которые не слишком удобно вывозить, то их можно застраховать.