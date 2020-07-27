Как с августа изменятся тарифы ОСАГО? Объяснил президент союза автостраховщиков

По данным информагентства, поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов вступят в силу с 24 августа. Кроме того, российский Центробанк пообещал расширить тарифный коридор.

По словам Юргенса, расширение тарифного коридора на 10% вверх и на 10% вниз нужно для того, чтобы учитывать разнообразные факторы.

«С другой стороны, закон предусматривает, что количество факторов по возрасту и стажу водителей расширяется и тариф будет индивидуализирован», — обратил внимание специалист.

Отмечается, что базовая ставка по ОСАГО не будет для всех водителей одинаковой с введением индивидуализации тарифов. В зависимости от риск-профиля автомобилиста страховщик будет определять размер его тарифа.

«Дисциплинированные водители останутся в той же категории или даже получат некоторую скидку, а водители агрессивные получат довольно значительное увеличение цены полиса ОСАГО», — добавил Юргенс.