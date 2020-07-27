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    27 июля 2020, 17:33

    Как с августа изменятся тарифы ОСАГО? Объяснил президент союза автостраховщиков

    Артур Блянихов

    Президент РСА (Российский союз автостраховщиков) Игорь Юргенс разъяснил РИА ФАН суть изменений в части обязательного страхования, которые ждут российских автомобилистов в августе.

    По данным информагентства, поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов вступят в силу с 24 августа. Кроме того, российский Центробанк пообещал расширить тарифный коридор.

    По словам Юргенса, расширение тарифного коридора на 10% вверх и на 10% вниз нужно для того, чтобы учитывать разнообразные факторы.

    «С другой стороны, закон предусматривает, что количество факторов по возрасту и стажу водителей расширяется и тариф будет индивидуализирован», — обратил внимание специалист.

    Отмечается, что базовая ставка по ОСАГО не будет для всех водителей одинаковой с введением индивидуализации тарифов. В зависимости от риск-профиля автомобилиста страховщик будет определять размер его тарифа.

    «Дисциплинированные водители останутся в той же категории или даже получат некоторую скидку, а водители агрессивные получат довольно значительное увеличение цены полиса ОСАГО», — добавил Юргенс.

    Новости SMI.FM