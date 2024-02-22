Эксклюзив 22 февраля 2024, 15:17 День защитника Отечества или просто выходной? Как россияне воспринимают 23 Февраля Психолог Зберовский: к 23 Февраля стали относиться как ко Дню мужчин РИА «Новости»

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Большинство россиян давно стали относиться к 23 Февраля не столько как к Дню защитника Отечества, как к Дню мужчин. Таким мнением с «360» поделился психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский.

«В обществе к этому празднику сейчас относятся именно как к Дню мужчин. Еще на закате советского периода он стал не так сильно ассоциироваться с сугубо военной тематикой. У любого общества есть свои так называемые гендерные праздники, которые подчеркивают мужской и женский статусы. Российские мужчины — это все-таки серьезная сила, и мне кажется, что именно так это и воспринимается в обществе», — рассудил он.

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По словам психолога, в России существует консенсус по поводу того, что такой праздник должен быть, и уже практически никто не помнит о том, что он был связан с историческими событиями.

Девушки отдают должное защитникам Отечества, а потом в ответ мужчины девушек поздравляют 8 Марта. Праздник полезный, важный, смысл его не меняется и уже не поменяется. Вне зависимости от того, ведет ли Россия боевые действия, в нашей стране это день мужской силы, день, когда мы гордимся способностью наших мужчин защищать свою страну, совершать мужские поступки. Это, мне кажется, самое главное. Андрей Зберовский психолог, доктор культурологии

А социолог, директор «Левада-Центра» Денис Волков, с которым «360» также пообщался на эту тему, считает, что для большинства 23 Февраля — всего лишь выходной. Правда, он добавил, что во времена острых конфликтов праздник приобретает особое значение.

«Двадцать третье февраля — День защитника Отечества, это представление уже устоялось. Но он воспринимается скорее как дополнительный выходной, памятная дата, когда женщины поздравляют мужчин. Более важен праздник для тех, кто служил в армии и горячих точках. Во время конфликтов он приобретает значение для большего числа людей», — рассказал Волков.

По его мнению, старшее поколение больше приветствует «воспитательную нагрузку» для молодого поколения, в том числе это касается смысла праздников. Кроме того, за пределами крупных городов в принципе больше говорят о необходимости ориентиров и их поиске.