Как России добиться экономического роста? Объяснил депутат

По мнению Гартунга, в первую очередь, необходимо изменить налоговое законодательство и перенести на сырьевую отрасль тяжесть налоговой нагрузки. При этом надо не снижать, а повышать нагрузку сырьевых отраслей.

«То есть, людям, которые перепродают то, что достали из российских недр для зарубежных стран, не надо возвращать НДС при экспорте сырья», — разъяснил законодатель.

По его словам, это толкнет развитие экономики вперед, как это произошло в КНР, где давно введена подобная система.

«То есть, Китай добился неоспоримых результатов в росте экономики за счет запрета экспорта сырья за рубеж», — добавил депутат.