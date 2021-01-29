Как России добиться экономического роста? Объяснил депутат
Первый зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг объяснил, за счет чего Россия может добиться высокого экономического роста. Парламентария процитировало РИА ФАН.
По мнению Гартунга, в первую очередь, необходимо изменить налоговое законодательство и перенести на сырьевую отрасль тяжесть налоговой нагрузки. При этом надо не снижать, а повышать нагрузку сырьевых отраслей.
«То есть, людям, которые перепродают то, что достали из российских недр для зарубежных стран, не надо возвращать НДС при экспорте сырья», — разъяснил законодатель.
По его словам, это толкнет развитие экономики вперед, как это произошло в КНР, где давно введена подобная система.
«То есть, Китай добился неоспоримых результатов в росте экономики за счет запрета экспорта сырья за рубеж», — добавил депутат.