Как РФ заработать в рамках киотского соглашения? Ответил эксперт

Расулмухамедов напомнил, что Россию втянули в киотское соглашение, когда страной управляли иностранные консультанты. По его словам, сейчас есть глобальная повестка о изменении климата и глупо не участвовать в ней. Распределение квот на загрязнении среды идет в рамках киотского соглашения, и на этом, по мнению эксперта, Россия может хорошо заработать.

«Мы долго добивались того, чтобы признать наши таежные леса в качестве бореальных — потребляющих углекислый газ, как и леса Амазонки. Теперь мы добиваемся, чтобы мир нам за это платил, чтобы мы восстанавливали свои леса и болота», — обратил внимание специалист.

Он добавил, что у России много речных стоков и это способствует восстановлению Мирового океана в качестве поглотителя углекислого газа.

«Сейчас это качество Мирового океана снизилось, а наш вклад по его восстановлению огромен, что также должно найти свое выражение в денежных выплатах Российской Федерации», — пояснил эколог.