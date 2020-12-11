Кабинет на балконе: как россияне работают на удаленке?

Перейдя на удаленку, россияне отметили для себя немало плюсов. Например, не нужно тратить время на дорогу, а вместо тесных туфель можно носить удобные тапочки. Но в новых условиях задача особой важности — правильно организовать рабочее место.

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Чуть больше трети сотрудников российских компаний, работающих удаленно, обеспокоены тем, что не могут полноценно выполнять обязанности из дома. Об этом говорят данные опроса HeadHunter для газеты «Известия».

Чаще всего опрошенных волнует неподходящая мебель в квартире. Например, отсутствие письменного стола, неудобный стул и нехватка рабочих поверхностей. О важности комфорта рассказала старший менеджер мебельного магазина LeHome Interiors Марина Сазонова.

Если вы будете сидеть, например, на кухне, то работать станет неудобно. Вас будут отвлекать запахи, потому что подсознательно кухня — место для еды, посиделок с семьей и друзьями. Удобнее было бы организовать отдельное рабочее место Марина Сазонова.

Громоздкие и неуклюжие компьютерные столы уже в прошлом, да и на смену большим мониторам или отдельно стоящим процессорам пришли ультратонкие ноутбуки. Специалисты советуют выбирать для работы дома мебель, которую затем можно будет приспособить для повседневной жизни.

«Если вы работаете дома за ноутбуком и вам необходимо все время оставаться на связи, то для этого можно приобрести небольшую консоль. Они бывают разных размеров и впишутся в любое пространство. После возвращения в офис консоль отлично впишется в интерьер гостиной», — отметила дизайнер-консультант мебельного магазина Garda Decor Антонина Никулина.

Для того чтобы вписать небольшой стол или консоль в интерьер, сотрудники мебельных магазинов советуют обратить внимание на современные фактуры и материалы: мрамор, стекло, искусственный камень.