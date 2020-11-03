Как работает тест на антитела к COVID-19?
Отличительная особенность коронавируса — шипы. На концах находятся рецептор-связывающие домены. Проще говоря, RBD-домены. Вот они, условно говоря, как раз и соединяются с рецепторами человеческой клетки, таким образом проникая в организм.
Только анти-RBD-антитела способны противостоять проникновению вируса и его дальнейшему размножению. То есть именно они стопроцентно могут защитить от заражения.
Все остальные антитела IgG — иммуноглобулина-G — показывают суммарное количество антител и те антитела, которые выработались на разные антигены вируса. Но препятствуют ли эти антитела связыванию клетки коронавируса с клеткой человека, остается неизвестнымМария Коломенцевадиректор сети клиник «Ниармедик».
Как проходит процедура сдачи теста? На первый взгляд это обычный забор крови из вены. Единственное условие для сдачи теста на анти-RBD-антитела — прийти натощак или не есть за четыре часа до анализа. Результаты отправят на почту уже на следующий день.
«Человек хочет знать, есть у него эти нужные, необходимые антитела? Вот он такой тест для этого и сдает. Врачам нужно знать, годится ли этот переболевший пациент для того, чтобы взять кровь, получить его антитела для лечебных целей», — объяснил профессор и врач-инфекционист Николай Малышев.
Также новая тест-система поможет понять, обязательна ли для вас вакцинация, ведь если анти-RBD-антитела уже есть в организме, с прививкой пока можно повременить.
Кроме того, тесты на анти-RBD-антитела помогают врачам изучать, насколько сильный формируется иммунитет после прививки и надолго ли он остается у вакцинированных. Большинство крупных компаний уже заинтересовались возможностью корпоративного тестирования.
Работодателю желательно провести скрининг коллектива, проверить всех на наличие вирус-нейтрализующих антител и выявить ту прослойку, которая способна работать, но которая будет при этом максимально защищена. Очень важно, что в этом случае работодатель понимает сам, кого можно оставить в офисе, а кого перевести на удаленную работуМария Коломенцева.
Проще говоря, определить тех, кто может ездить даже из соседнего региона и в общественном транспорте, а кому лучше не делать этого. Врачи повторяют, что даже если вы уже переболели коронавирусом, это вовсе не значит, что защитные антитела остались в организме, поэтому защитные перчатки и маска должны быть по-прежнему с вами.