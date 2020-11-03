Как работает тест на антитела к COVID-19?

Один из точных способов узнать, был ли у вас коронавирус, — сдать тест на антитела. Такой, уже новый и высокоточный, разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Тест производит группа компаний «Ниармедик». Главное отличие от аналогов заключается в том, что он определяет наличие в организме антител, нейтрализующих именно коронавирус. Все подробности — в материале «360».

Отличительная особенность коронавируса — шипы. На концах находятся рецептор-связывающие домены. Проще говоря, RBD-домены. Вот они, условно говоря, как раз и соединяются с рецепторами человеческой клетки, таким образом проникая в организм.

Источник фото: телеканал «360»

Только анти-RBD-антитела способны противостоять проникновению вируса и его дальнейшему размножению. То есть именно они стопроцентно могут защитить от заражения.

Все остальные антитела IgG — иммуноглобулина-G — показывают суммарное количество антител и те антитела, которые выработались на разные антигены вируса. Но препятствуют ли эти антитела связыванию клетки коронавируса с клеткой человека, остается неизвестным Мария Коломенцева директор сети клиник «Ниармедик».

Источник фото: телеканал «360»

Как проходит процедура сдачи теста? На первый взгляд это обычный забор крови из вены. Единственное условие для сдачи теста на анти-RBD-антитела — прийти натощак или не есть за четыре часа до анализа. Результаты отправят на почту уже на следующий день.

«Человек хочет знать, есть у него эти нужные, необходимые антитела? Вот он такой тест для этого и сдает. Врачам нужно знать, годится ли этот переболевший пациент для того, чтобы взять кровь, получить его антитела для лечебных целей», — объяснил профессор и врач-инфекционист Николай Малышев.

Также новая тест-система поможет понять, обязательна ли для вас вакцинация, ведь если анти-RBD-антитела уже есть в организме, с прививкой пока можно повременить.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, тесты на анти-RBD-антитела помогают врачам изучать, насколько сильный формируется иммунитет после прививки и надолго ли он остается у вакцинированных. Большинство крупных компаний уже заинтересовались возможностью корпоративного тестирования.

Работодателю желательно провести скрининг коллектива, проверить всех на наличие вирус-нейтрализующих антител и выявить ту прослойку, которая способна работать, но которая будет при этом максимально защищена. Очень важно, что в этом случае работодатель понимает сам, кого можно оставить в офисе, а кого перевести на удаленную работу Мария Коломенцева.

Проще говоря, определить тех, кто может ездить даже из соседнего региона и в общественном транспорте, а кому лучше не делать этого. Врачи повторяют, что даже если вы уже переболели коронавирусом, это вовсе не значит, что защитные антитела остались в организме, поэтому защитные перчатки и маска должны быть по-прежнему с вами.