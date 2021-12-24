Сезон зимнего спорта. Как работает самый большой каток Москвы и России

Самый большой каток России принимает гостей в Москве. Он находится на ВДНХ и открывает дверь в сказку. С высоты лед напоминает золотой ключик. Вокруг видны сияющие арки, красочные ели, новогодние павильоны и фонтаны.

Источник фото: телеканал «360»

Это самый большой каток столицы. У москвичей и гостей города более 20 тысяч квадратных метров льда. Условно площадку разделили на три зоны: общую дорожку, детский каток и аллею влюбленных.

Крутить пируэты на льду здесь одновременно могут 4,5 тысячи человек. Ровный лед, иллюминация — идеальная площадка для активного отдыха и красочных фотографий.

Источник фото: телеканал «360»

А если вдруг на морозе замерзнет телефон, на помощь придет зарядная станция. Она есть в теплом павильоне Tele2. Вместе с тем можно получить горячий напиток, активировав промокод в приложении.

Есть и прокат коньков, подчеркнула руководитель маркетинга «Tele2 Москва» Ольга Сивцова.

Уже стало хорошей традицией поддерживать интерес к зимним развлечениям. Абоненты Tele2 смогут воспользоваться специальным промокодом на бесплатный прокат коньков и насладиться горячим кофе прямо на катке Ольга Сивцова.

Утренний сеанс по будням здесь начинается в 11:00 и длится до 15:00, вечерний стартует в 17:00 и заканчивается в 23:00.

Источник фото: телеканал «360»

По выходным зеркальный утренний лед встречает гостей с 10:00, а вечерами — с 17:00. Как и в прошлом году, пройти на каток можно по электронному билету, а купить его удастся на сайте катка.