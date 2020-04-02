От молекулы до крупнейшего биофармацевтического предприятия: как работает российская компания «Петровакс»

История компании «Петровакс» когда-то началась с создания молекулы, а сейчас это одно из крупнейших биофармацевтических предприятий для разработки и производства иммунобиологических препаратов в стране, работающее по российским и международным стандартам GMP. Как создают препараты, которые есть не только в российских, но и зарубежных аптеках и чем привлекательна компания «Петровакс» как работодатель? «360» узнал все подробности.

Одна за всех

Более 20 лет назад группе российских ученых удалось синтезировать молекулу, которая вошла в основу нового класса универсальных препаратов, а еще положила начало уникальному фармацевтическому предприятию. Основатель компании, профессор и доктор химических наук Аркадий Некрасов разработал «Полиоксидоний®», и — впервые в истории страны — под оригинальный авторский препарат была создана компания «Петровакс».

На создание «Полиоксидония®» ушли годы исследований и испытаний. Молекула, синтезированная ученым, оказалась действенной не только в «Полиоксидонии®». Сам этот препарат активирует иммунные клетки и, обладая свойствами иммуномодулятора, детоксиканта и антиоксиданта, более 20 лет широко применяется в медицине как самостоятельное лекарственное средство. В составе вакцин против гриппа группы «Гриппол®» азоксимера бромид содержится как адъювант, который повышает иммунный ответ. С его помощью удалось в три раза снизить содержание вирусных антигенов гриппа.

За разработку и внедрение препарата «Полиоксидоний®» и противогриппозной вакцины «Гриппол®» Аркадия Некрасова и коллектив разработчиков наградили Государственной премией РФ.

Еще одно открытие профессора: оказалось, что на основе полимеров этого же класса можно создать носитель, который стабилизирует в организме активные белки, например, ферменты. В 2005 году был внедрен в медицинскую практику ферментный препарат «Лонгидаза®», предназначенный для лечения заболеваний, которые сопровождаются избыточным ростом соединительной ткани.

А в 2016 году выведено косметическое средство для ухода за шрамами и рубцами «Имофераза®». Два года назад компания зарегистрировала первую российскую четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа «Гриппол® Квадривалент». Так одна-единственная молекула стала платформой для целого ряда вакцин и препаратов.

На достигнутом «Петровакс» не останавливается, впереди — новые вершины. Сегодня компания держит курс на расширение портфеля продуктов и увеличение экспортной экспансии. В 2019 году компания вывела на рынок препарат «Велсон®» (мелатонин), который способствует ускорению засыпания и улучшению качества сна.

Мы планируем развивать коммерческий портфель за счет вывода новых продуктов и новых лекарственных форм. На этот год запланировано три лонча, на 2021 год — еще два. Продолжаем развивать и производственные мощности, а также активно инвестируем в R&D, хотим открыть новую главу жизни «Полиоксидония®». Считаем, что потенциал этой мощной платформы еще не исчерпан. В горизонте пяти лет надеемся вывести «Полиоксидоний®» в новые нозологии, в том числе на международные рынки Михаил Цыферов президент компании «Петровакс».

На страже иммунитета

В отечественной фармацевтической промышленности «Петровакс» — одна из немногих отечественных фармацевтических компаний с полным циклом производства. Запуск современного фармацевтического предприятия в 2008 году стал прорывом для российской фармпромышленности.

Сегодня компания входит в пятерку ведущих иммунобиологических предприятий страны и является первой из них, получившей международный сертификат качества GMP Евросоюза и Ирана. На ее счету более 20 патентов на новые молекулы и технологии производства.

На территории предприятия действуют две производственные линии, где выпускают вакцины «Гриппол® плюс», «Превенар® 13» в преднаполненных шприцах, «Полиоксидоний®» и «Лонгидаза®» в ампулах и флаконах. В 2018 году завершено строительство третьей линии, инвестиции в новый проект превысили один миллиард рублей. В результате выпуск субстанций увеличится в 2,5 раза, суппозиториев — в четыре раза, а таблеток — сразу в семь раз. Производственные мощности трех линий позволяют выпускать 160 миллионов доз препаратов ежегодно.

Над препаратом здесь работают от и до: сначала создают уникальную молекулу, синтезируют активное вещество, а потом производят готовую лекарственную форму. Затем продукт поставляют на внутренний рынок, а также в другие страны: Словакию, Иран и страны СНГ. Например, объем экспорта противогриппозной вакцины с 2016 года составил более 24 миллионов доз.

Мы синтезируем субстанцию, после чего по полному циклу производим готовую лекарственную форму, упаковываем и на всем пути сопровождаем контрольными процессами. «Петровакс» содержит в своей структуре научно-исследовательский центр для собственных разработок с собственным виварием, чем может похвастаться далеко не каждое российское производство. У нас есть производство субстанций и готовых лекарственных форм, служба качества с химико-аналитической и микробиологической лабораториями, инженерные службы, департаменты маркетинга и продвижения, коммерческий отдел, департамент стратегического развития, который держит руку на пульсе, и у нас всегда четкая и оперативная информация о текущей ситуации на фармрынке РФ Лариса Духина директор по производству и качеству «Петровакс».

По сути, компания отвечает за иммунитет многих россиян. За 11 лет гриппозной вакциной «Гриппол® плюс» в России и за рубежом привиты более 150 миллионов человек. С 2014 года в рамках сотрудничества с Pfizer «Петровакс» производит и поставляет пневмококковую вакцину «Превенар® 13» для национального календаря профилактических прививок РФ. Объем поставок уже превысил 22 миллиона доз.

В 2016 году в партнерстве с Boehringer Ingelheim компания впервые в России осуществила трансфер технологий производства препаратов для тромболитической терапии — «Актилизе»® (применяется в лечении острого ишемического инсульта) и «Метализе»® (при лечении инфаркта миокарда).

«Петровакс» и добрые дела

Часть жизни компании — благотворительность. «Петровакс» поддерживает общественные организации, семьи с детьми и различные социальные инициативы. Основная площадка компании находится в Подольске, поэтому большинство благотворительных проектов реализуют именно там.

«Петровакс» передает вакцины от гриппа в медицинские учреждения, а также поддерживает общественную организацию «Детки Подмосковья», организует благотворительные акции для многодетных, приемных и неполных семей, помогает родителям, воспитывающим детей-инвалидов.

Вместе специалисты компании участвовали в благотворительном марафоне «Зеленые сердца» и социальном забеге RUN & EAT. Все средства, собранные во время акций, направили на поддержку детей с особенностями развития, воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров.

Карьера в крупной компании: как стать частью «Петровакса»?

Фактически «Петровакс» создает историю фармацевтической отрасли страны. Главный двигатель этого процесса — люди. В компании есть специалисты, которые работают десятилетиями. В производственном комплексе трудятся более 300 специалистов. Каждый из них — высококвалифицированный сотрудник с огромным опытом научно-исследовательской деятельности, массового производства иммунобиологических препаратов.

Компания всегда открыта для целеустремленных и энергичных людей, способных работать в команде и строить карьеру в фармацевтической индустрии. Производитель сотрудничает с вузами и проводит программы по привлечению специалистов.

«Петровакс» — лучшая фармацевтическая компания для самореализации во всех сферах, будь то производство, финансы, маркетинг, аналитика или R&D. Если вы открыты всему новому, хотите учиться и любить свою работу, ответственно и страстно относитесь к тому, что делаете, присоединяйтесь к нашей команде Михаил Цыферов президент «Петровакса».

По его словам, каждый сотрудник получает возможность роста, развития и поддержку любых идей. Для специалистов существуют программы международного научного и образовательного обмена, ежегодное повышение квалификации и участие в специализированных форумах и фестивалях.

Я окончил фармацевтический факультет Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и работаю в «Петроваксе» уже более четырех лет. За это время прошел большую школу, многому научился. «Петровакс» — это крутая команда профессионалов, амбициозные задачи, высокотехнологичное оборудование, работа по мировым стандартам качества и постоянное развитие. Помимо выпуска собственных препаратов, мы также сотрудничаем с несколькими зарубежными партнерами по производству препаратов по полному циклу. И главное — мы помогаем людям сохранить здоровье, наши препараты востребованны Сергей Керенцев заместитель директора фармпроизводства.

Все проекты воплощают в глобальных масштабах: например, специалисты компании «Петровакс» участвовали в запуске социально-образовательного проекта «Мы и Медиа». Он поддерживает профессиональное освещение в прессе вопросов здравоохранения и вакцинопрофилактики.

Для молодых специалистов мы привлекательны прежде всего стабильностью. Наша компания имеет статус социально значимой, так как производит жизненно важные препараты, а значит, обеспечивает стабильность в целом и на рынке труда в частности. И второе, что не менее важно, — здесь предоставляются неограниченные возможности для обучения и профессионального роста. Опыт и знания, полученные в «Петроваксе», бесценны Оксана Руденко главный технолог предприятия.

Стать частью команды может каждый: все вакансии есть на сайте компании «Петровакс».