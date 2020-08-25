Как расследуют несчастные случаи на производстве? Объясняем на примере Ростехнадзора

Прежде всего, в статье 229 Трудового кодекса России установлено, что при формировании комиссии для расследования несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом ее возглавляет лицо федерального государственного надзора.

Если несчастный случай произошел на объекте, подконтрольном местному органу надзора из сферы промышленной безопасности, состав комиссии утверждается руководителем территориального органа. И возглавляет ее представитель Ростехнадзора.

Для определения требований по формированию комиссии нужно учитывать требования статей 366 и 367 Трудового кодекса России.

Статья 366

Согласно требованиям статьи 366, контроль безопасного ведения работ на объектах производства осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Он и проверяет соблюдение норм охраны труда там, где сложное производство. Это нефтедобывающая, горно-рудная, химическая, угольная и другая промышленность. То же самое при устройстве или эксплуатации подъемных сооружений, котельных установок и не только.

Статья 367

Согласно требованиям статьи 367, федеральный энергетический надзор, который обеспечивает безопасное обслуживание электрических и теплоиспользующих установок, осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти при осуществлении им федерального надзора.

Из этого следует, что комиссию по расследованию несчастного случая может возглавлять представитель Ростехнадзора — он проверяет соблюдение норм охраны труда на промышленных объектах.

Кроме того, при расследовании несчастного случая с тяжелым, групповым или смертельным исходом в результате поражения пострадавшего от электрического тока или электрической дуги надо иметь в виду, что есть изменения в правилах охраны труда при эксплуатации электроустановок от 15 ноября 2018 года.