Общество 18 мая 2023, 16:07 Как прошел конкурс мини-приложений соцсети ЯRUS для российских разработчиков? Пресс-служба ЯRUS, фон — Яндекс

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Участие в конкурсе ЯRUS Mini Apps принимали начинающие и опытные разработчики: из около сотни проектов эксперты отобрали три мини-приложения. Как оценивались работы и насколько сложно создавать миниаппы?

Готовность к релизу, оформление, геймплей, простота в использовании и потенциальный интерес пользователей — по таким параметрам эксперты ЯRUS отбирали HTML5-приложения. Из множества работ создатели «Пончикот», «Найди пару» и «Гороскоп» разделили призовой фонд конкурса.

«В разработке достаточно знаний HTML, CSS и JS, а также базовых навыков веб-дизайна. Победы в конкурсе не ожидал, но был приятно удивлен, увидев себя и свое приложение в списке победителей», — отмечает один из победителей конкурса Роберт Аракелян.

Пресс-служба ЯRUS, фон — Яндекс

Более 11 миллионов пользователей ЯRUS — это потенциальные игроки миниаппов. Простота разработки и быстрый выход на рынок: создатели мини-приложений в ЯRUS могут монетизировать свой труд и стать популярными.

«В перспективе конкурс мини-приложений будет возобновлен и дополнен более подробными инструкциями. Однако разработчики в любой момент могут отправить нам мини-приложения для интеграции в ЯRUS», — отмечает менеджер по продукту социальной сети ЯRUS Валерий Коляда.

Пресс-служба ЯRUS, фон — Яндекс

«Ярусы», «2048», «5 букв», «Школа Волшебства»: эти и другие миниаппы сегодня доступны пользователям в соцсети ЯRUS в разделе «Мини-приложения» меню «Сервисы». Игроки могут строить многоярусные башни, тренировать логику, собирать очки, выстраивая линии пончиками, читать гороскопы и многое другое.

Российская социальная сеть ЯRUS — это кроссконтентная платформа, которая объединяет сервисы новостей, событий, видео, сюжетов, мини-приложений и музыки. Скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.