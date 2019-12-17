Как проходит профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере? Ответили в МВД

В ведомстве уточнили, что профилактику проводят участковые. Сейчас подобная работа осуществляется в отношении 75 тысяч россиян. Она продолжается в течение года, но может быть продлена, если нарушителя вновь привлекают к ответственности.

В инструкции указаны такие меры профилактики, как административный надзор, профилактический учет, объявление официального предостережения, а также профилактическая беседа и правовое информирование.