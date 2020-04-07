Как проходит изоляция россиян, вернувшихся из отпуска за границей

Туристов, которые недавно приехали из других стран в Россию, поместили на обязательный двухнедельный карантин. Корреспондент «360» побывал в Рузе и посмотрел, в каких условиях живут приехавшие из Перу, Турции и других стран.

Внутрь съемочную группу, конечно, не пустили. Сказали — если зайдете, то уже останетесь, поэтому мы попросили одного из пациентов, которого сегодня выписывают домой, снять его комнату. Александр — повар, прилетел из Турции, с удовольствием провел две недели на карантине, чтобы не подвергать близких опасности. Судя по его видео, здесь есть все необходимое для двухнедельной изоляции, расселяют по два-четыре человека в номер.

«Телевизор висит, вай фай есть. Единственное, что я был один в палате. Сейчас заселяют по несколько человек, поскольку прилетели в один срок. А я прилетел один. А в плане скукоты — находишь, чем себя занять», — рассказал выписанный пациент Александр Демченко.

Питание здесь довольно сбалансированное, хоть некоторые и жалуются на однообразие.

«Это меню, разработанное для саниторно-курортных учреждений. Оно достаточное, идет расчет по КБЖУ. В целом это меню даже выше обычного больничного меню», — отметил главный врач санатория «Отдых» Мануэл Мегерян.

Например, завтрак включает в себя кашу, бутерброд с маслом, колбасу, яйцо, яблоко, кофейный напиток. Александр, как повар ресторана, отметил достаточность порций и разнообразие. Судя по меню — голодом никого не морят. Кстати, здесь даже меняют систему на ходу. Это мы случайно узнали от постояльцев из окна. Со вчерашнего дня для детей ввели в рацион йогурты, также можно организовать доставку еды из ближайших магазинов.

Всем, кто просит, выдают сменную одежду, организуют доставку лекарств и необходимых мелочей, чтобы хоть как-то скрасить им карантин.

За границей остается еще порядка 30 тысяч наших соотечественников, которых ждет такой же карантин по возвращении.