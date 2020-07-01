Как проголосовали регионы России. Онлайн-карта

25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции. «360» собирает актуальные данные о количестве голосов «за» и «против» изменения главного закона страны. Данные дополняются.

Явка на голосовании в регионах России:

Явка на голосовании в муниципалитетах Московской области:

Голосование по поправкам к Конституции длилось с 25 июня по 1 июля. Последний день стал основным — чтобы все желающие могли сделать свой выбор, его объявили нерабочим. 1 июля все избирательные участки работали с 08:00 до 20:00.

На голосование вынесли 206 поправок, которые предложили внести в главный закон страны. Они касаются распределения функций власти, приоритетов развития страны, социальной политики, спорта, гражданского общества, образования, требований к чиновникам и президенту. Россияне голосовали за принятие или отказ от всего пакета поправок.

В бюллетени задавался один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». На него можно ответить либо «Да», либо «Нет». Поправки вступят в силу только в том случае, если их поддержит большинство россиян.