Как продлить новогодние каникулы: лайфхак от Роструда

Где провести выходные зимой в Подмосковье. Топ‐5 туристических городов Подробнее

Чтобы побольше отдохнуть, а может, и съездить надолго в дальние края в дни новогодних каникул, достаточно выполнить несколько простых условий. Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) России, у любого работника уже через шесть месяцев непрерывного стажа на одном месте возникает право на использование отпуска за первый год работы. По соглашению сторон — работника и работодателя — отпуск может быть предоставлен и раньше.

Следует помнить что отпуск за второй и последующие годы работы может быть предоставлен в любое время года. Для этого на предприятии составляют график отпусков и согласовывают его с профсоюзом.

Если сотрудник трудоустроен у индивидуального предпринимателя, отпуск такому наемному работнику может быть предоставлен в любое время — по соглашению с владельцем микробизнеса.

Таким образом, если договориться с работодателем, вполне возможно устроить себе новогодние каникулы длиной в пару недель, до самого старого Нового года. Правда, войти в трудовой ритм после такого марафона может оказаться затруднительным. Лайфхак, к слову, работает и на майские праздники.

В 2020 году длинные выходные приходятся на 1–8 января, 22–24 февраля, 7–9 марта, 1–5 мая, 9–11 мая и 12–14 июня.