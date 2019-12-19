Как привлечь внимание Путина на пресс-конференции? Отвечает журналист кремлевского пула

«Я думаю, привлечь внимание пресс-секретаря и президента очень сложно какими-то дополнительными способами вроде плакатов и криков», — усомнился Колесников.

По его словам, это чистая журналистская удача, и не каждому удается ее поймать. Увеличение размера плаката — это тоже сомнительный вариант, так как вызывает лишь раздражение. Журналист признался, что будь он пресс-секретарем президента, то вовсе бы запретил подобного рода агитацию.