Как правильно уплачивать налоги со сделок по купле-продаже недвижимости, рассказали эксперты

В России существуют налоги, которые нужно уплачивать не только с зарплаты. В первую очередь, это касается купли-продажи недвижимости. Когда россияне рассчитывают такие сделки, они часто не берут во внимание уплату некоторых налогов. Как правильно рассчитать сумму, которую продавец квартиры должен выплатить государству, и когда именно это нужно делать, эксперты рассказали «Известиям».

Как объяснил «Известиям» управляющий партнер юридической группы «Атлант» Сергей Квашенинников, если человек был владельцем квартиры в срок до пяти лет, то при ее продаже он должен заплатить налог в 13% от вырученного продавцом дохода — то есть от разницы между ценой при покупке и при продаже. Сроки для уплаты этого налога — 15 июля того года, который следует за годом совершения купли-продажи.

Причем, эксперт отметил, что занизить сумму продажи не выйдет: если получится, что договорная сумма оказалась меньше, чем кадастровая стоимость, то налоги будут начисляться именно по кадастровой стоимости, умноженной на на базовый коэффициент 0,7.

«Например, если налогоплательщик весной купил квартиру в ипотеку за 5 млн рублей, а осенью продал ее за 6 млн, погасив ипотеку и проценты по ней в размере 200 тыс. рублей, то налог составит 130 тыс. рублей — (6 000 000 — 5 000 000) х 13%. Проценты по ипотеке расходами не являются», — объясняет Квашенинников.

Кроме того, налоги коснутся и тех владельцев недвижимости, которые купили ее за последние пять лет по заниженной цене. Простой пример: если человек приобрел квартиру за миллион, а ее кадастровая стоимость пять миллионов, и при этом владелец продал квартиру за тот же миллион, то не получится отказаться от уплаты налогов полностью. Несмотря на то, что фактическая выгода для продавца не появится, расчеты будут производиться из кадастровой стоимости. Сумма налога составит 325 тыс. рублей. В таком случае формула расчета выглядит следующим образом: (5 000 000×0,7 — 1 000 000) х 13%.