Лавровый лист может придать блюду неповторимый аромат и вкус. Но важно знать, как правильно его использовать, иначе можно испортить продукты.

«Чтобы правильно использовать лавровый лист, чтобы он давал пользу и максимально яркий вкус, его лучше положить за 5 или за 10 минут до окончания приготовления горячего блюда и обязательно вытащить после этого», — рассказал шев-повар, телеведущий Сергей Синицын. Его слова приводит радиостанция Sputnik.

Если положить лавровый лист слишком рано и оставить его в еде надолго, то вместе с эфирными маслами он отдаст и горечь. Он считается сильной специей, с которой нельзя переборщить.

Также лавровый лист обладает и другими полезными свойствами. Например, он может быть хорошим антисептиком. Поэтому его часто добавляют в соленья. С лавровым листом они сохранятся на гораздо более долгий срок.

Синицын также объяснил, как выбрать хороший лавровый лист. По мнению эксперта, он должен быть ровным, не поломанным, зеленым и глянцевым. Сухие и поломанные листочки говорят о том, что приправа уже очень не свежая.

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