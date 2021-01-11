Как после праздников не устать на работе? Объяснила эксперт

Лондарь объяснила, что возвращение в рабочий процесс должно быть плавным. Она призвала перенести важные дела на вторую половину дня.

«Как поднять себе настроение? Вместо того чтобы продолжать „заедать“ грусть, начните планировать отпуск», — посоветовала собеседница издания.

Она также порекомендовала в течение рабочего дня делать короткие перерывы для приема пищи, упражнений для глаз и легкой гимнастики. По возможности не будет лишней и прогулка по улице.

«Новый год — отличный повод пересмотреть режим, в котором вы живете, сделать первые шаги к сбалансированности работы и отдыха. Не увлекайтесь многозадачностью и не делайте сверхурочную работу нормой», — добавила эксперт.