Как после праздников не устать на работе? Объяснила эксперт
HR-эксперт сервиса по поиску работы hh.ru Елена Лондарь рассказала «Ридусу», как начать первый рабочий день после длительных выходных.
Лондарь объяснила, что возвращение в рабочий процесс должно быть плавным. Она призвала перенести важные дела на вторую половину дня.
«Как поднять себе настроение? Вместо того чтобы продолжать „заедать“ грусть, начните планировать отпуск», — посоветовала собеседница издания.
Она также порекомендовала в течение рабочего дня делать короткие перерывы для приема пищи, упражнений для глаз и легкой гимнастики. По возможности не будет лишней и прогулка по улице.
«Новый год — отличный повод пересмотреть режим, в котором вы живете, сделать первые шаги к сбалансированности работы и отдыха. Не увлекайтесь многозадачностью и не делайте сверхурочную работу нормой», — добавила эксперт.