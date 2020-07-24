Как понять, что человек тонет? Советы МЧС

По данным портала «Русская планета», в такой ситуации есть всего несколько минут для спасения человека. Специалисты пояснили, что утопающий чаще всего держится в воде вертикально. Он может до погружаться в воду, то вновь выныривать. При этом человек начинает часто дышать в попытке набрать в легкие побольше воздуха.

Чаще всего утопающий не кричит и не барахтается сильно, вопреки стереотипам о тонущих людях. «Если вы заметили, что человек молча погружается под воду, то надо поспешить к нему», — пояснили в ведомстве.