Проезд по карте в смартфоне. Как получить скидку в общественном транспорте?

Проезд в общественном транспорте столичного региона стал дешевле с 1 марта. Для всех, кто расплачивается картой «Мир», загруженной в смартфон, одна поездка теперь обойдется в 41 рубль с учетом кешбэка.

Для сравнения: проезд по «Тройке» стоит 46 рублей, а по банковским картам других систем — 51 рубль.

«Карта „Мир“ работает везде. Любая транзакция — и все сразу приходит в приложение Mir Pay. Ты можешь посмотреть, какой у тебя возврат средств, моментально», — поделился студент Андрей Ливенцев.

Кешбэк достаточно существенный, особенно когда пассажир едет не только на метро, но и на наземном транспорте.

Оплачивать проезд можно в любом терминале, где принимают бесконтактные карты «Мир». Об этом сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

С 1 марта жители Москвы и Подмосковья смогли сэкономить более 43 миллионов рублей, оплачивая проезд на общественном транспорте с помощью карты „Мир“, загруженной в смартфон Мария Точилова.

Если раньше можно было получать скидку и в метрополитене, и на МЦД, и на МЦК, то в этом году специальное предложение распространяется и на наземный транспорт, включая электробусы и даже трамваи.

Как это работает?

То, в каком городе или банке открыта карта, не имеет значения. Главное — загрузить реквизиты в приложения в Mir Pay или Samsung Pay. Они работают на смартфонах с операционной системой Android.

Алгоритм привязки прост. Сначала необходимо открыть приложение, отсканировать карту и активировать ее, следуя подсказкам на экране.

Для оплаты потребуется просто приложить телефон к валидатору. Сначала списывается полная стоимость поездки, а сумма кешбэка возвращается на счет карты автоматически.

Оплачивать можно и наземный транспорт. Схема та же: нужно приложить телефон, а уже через полчаса часть суммы вернется на карту.

В прошлом году скидкой воспользовались жители 36 регионов России. В этом добавилось еще семь. Кешбэк за проезд в общественном транспорте будет возвращаться до 30 июня включительно.