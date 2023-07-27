Общество 27 июля 2023, 13:00 Как получить кешбэк при покупке картошки в «Магните» через СБП, рассказали в программе «Внимание! Еда!»

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Лето — самое подходящее время, чтобы устроить обед или ужин на природе и полакомиться картошкой, запеченной на углях. Получить кешбэк при покупке этого овоща можно за оплату через Систему быстрых платежей в «Магните», рассказал ведущий передачи «Внимание! Еда!» Максим Беспалов.

Ведущий уже покупал картошку в «Магните», и его порадовало качество. Кроме того, в магазинах сети очень кстати проходит акция. С 10 июля по 13 августа 2023 года при оплате покупок через Систему быстрых платежей в «Магните», в том числе на кассах самообслуживания, покупатели получают 5% кешбэка бонусами на карту лояльности магазина.

Акция работает очень просто. Сначала нужно активировать карту лояльности «Магнит», на которую будут начисляться бонусы — ими можно оплатить до 50% следующей покупки. Один бонус — это один рубль. При оплате нужно воспользоваться Системой быстрых платежей.

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Чтобы рассчитаться через СБП, надо выбрать один из удобных способов. Оплачивать покупки в одно касание можно через приложение «СБПэй». Его нужно установить на смартфон и привязать к нему счет. В магазине надо разблокировать гаджет и приложить к табличке NFC.

Также можно платить через Систему быстрых платежей с помощью QR-кода. Его нужно отсканировать в кассовой зоне через приложение привычного мобильного банка и подтвердить оплату.

Еще один вариант — расплатиться в один клик с помощью мобильного приложения «Магнит: акции и скидки». На кассе нужно показать карту лояльности «Магнит», сообщить о желании совершить покупку с помощью СБП в приложении и подтвердить оплату нажатием кнопки «Оплатить СБП».

«И на эту же карту вернется 5% от стоимости покупки. СБП — быстро, просто, выгодно!» — заключил ведущий программы «Внимание! Еда!».

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