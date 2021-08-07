Психолог Наталья Искра дала советы, как подготовить ребенка к ранним подъемам. Начинать делать это лучше заранее.

Об этом сообщило ИА «Невские новости». Она уточнила, что все люди разные, поэтому многое зависит от того, насколько ребенок легко адаптируется к новым условиям.

«Если легко, то можно этим не заниматься, если ребенок более сложно адаптируется, тогда за три недели нужно постепенно возвращать режим сна и утреннего подъема», — уточнила Искра.

Важнее всего в этой ситуации рано ложиться спать. Психолог добавила, что детям обычно нужно спать восемь часов в день, а некоторым 10. Если происходит недосып, то истощается нервная система ребенка.

«Если ему надо в семь утра встать, в девять вечера он должен лечь. До этого за два часа отключаются гаджеты, телевизор, мультики, продумывается ритуал к отходу ко сну. Еда, душ, чтение, тихие игры», — пояснила Искра.

Также член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов выразил мнение, что ребенку будет проще вставать утром, если он будет видеть, что родители тоже соблюдают режим.