На фоне военной спецоперации на территории Украины многие русские столкнулись с травлей и ненавистью. Психолог Сергей Ланг поделился советами, как справиться с этой ситуацией. Об этом сообщили «Дни.ру».

Специалист подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации многие украинцы испытывают серьезный стресс и страх. Избавиться от негатива они пытаются посредством травли русских в интернете и социальных сетях.

«Без толку объяснять, что в каждой стране есть мирные жители, от которых мало что зависит, они не начинали какие-то военные действия. Поэтому нет смысла вступать с ними в какой-то диалог, диалога здесь не будет. У них есть цель сбросить свой негатив», — заметил эксперт.

Ланг посоветовал русским держаться вместе в столь напряженной период. Он подчеркнул также, что сейчас лучше не транслировать свою политическую позицию в интернете. Если вам хочется поделиться мнением на эту тему, то лучше делать это с близкими проверенными людьми.