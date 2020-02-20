Переработка материалов снова в моде. Раньше, чтобы сдать ненужную тару, нужно было искать специальный пункт. Теперь все проще. В магазинах «Пятерочка» продолжают появляться фандоматы для алюминия и пластика.

Сначала нужно сканировать штрих-код на ПЭТ-бутылке, алюминиевой банке или флаконе — принимают даже тару из-под шампуней, гелей для душа и из-под бытовой химии. Потом бутылка отправляется в специальное окошко. Что с ней происходит внутри? Система считывает штрих-код и по силуэту определяет тип тары. Емкость должна быть обязательно пустой и чистой. Ведь дальше ее измельчают до гранул и отправляют на переработку.

«Проблема увеличения пластиковых отходов — очень серьезная. Мы знаем, что за последние 50 лет потребление пластика выросло в 20 раз. Представьте, что только 14% этого объема на самом деле подлежит переработке», — отметила директор по продажам Henkel Beauty Care в России Ирина Елисеева.

Источник фото: телеканал «360»

Фандомат дарит использованной таре вторую жизнь: из переработанного пластика можно сделать, например, снова емкость для бытовой химии, корзину для продуктов или плафон. Кстати, именно такие и используют сейчас в «Пятерочке». Сеть уже давно поддерживает тренд на экологичность.

«Сейчас их (плафонов — прим. ред.) уже 18. Мы начали проект с июля 2019 года и уже собрали 600 килограммов отходов, которые были переданы на переработку. Будем их устанавливать и дальше Мы пытаемся обучать наших покупателей осознанному потреблению», — сказала директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятерочка» Татьяна Степанова.

Источник фото: телеканал «360»

Всем, кто заботится об экологии, торговая сеть дарит бонусы. За каждую сданную бутылку или банку фандомат выдает купон на скидку в 15%. Применить ее можно при покупке продуктов компании Henkel во всех магазинах «Пятерочка». Еще одна хорошая новость для экоактивистов: до конца 2025 года Henkel будет использовать только упаковку из переработанных материалов.