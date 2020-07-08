Как пить и не пострадать. Эксперт расказал об опасности употребления пива в жару

Употреблять спиртное в жару не рекомендуется. Главный побочный эффект — быстрое опьянение, а присутствие в слабогазированном алкоголе подсластителей только продлевает это состояние. Это относится к таким напиткам, как пиво или сидр.

Людей в нетрезвом состоянии зачастую тянет на приключения, а солнцепек только увеличивает возможность получения травмы. Попытка охладиться в фонтане или водоеме при нарушенной координации движений может закончиться плачевно — большинство смертей на водоемах связаны с употреблением алкоголя.

При распитии спиртного жарким летом нарколог Алексей Казанцев рекомендует выбирать негазированные слабоалкогольные напитки и снижать концентрацию содержимого стакана: добавлять лед или разводить прохладной водой. При этом предпочтительно находиться в тени, а не под открытым солнцем. Еще лучше — расслабляться с помощью алкоголя в вечернее время.

«Главное — пить в умеренных дозах», — подвел итог эксперт.

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