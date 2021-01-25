Путешествие во времени. Как перепись населения поможет повлиять на наше будущее

Путешествия во времени помогли бы многое понять в нашей истории. Пока такие технологии есть только в фантастических фильмах. Например, культовый спортивный автомобиль DeLorean DMC-12 из ленты «Назад в будущее» стал прообразом машины времени. На ней герои фильма перемещались на 30 лет вперед и обратно, чтобы узнать прошлое и попробовать изменить будущее. Сейчас мы можем сделать то же самое с помощью переписи населения.

Перепись населения может помочь увидеть важные детали. Статистика показывает нам, как меняется население, его предпочтения и возможности, а с ним и вся экономика страны.

Имея понимание о прошлых поколениях, их жизни, мы сможем планировать будущее.

Например, по данным переписи 1989 года в РСФСР было 12,7 миллиона жителей с высшим образованием и 21,7 миллиона — со средним специальным, что составляло 10% и 18% населения республики старше 15 лет. В 2002 году жителей страны с высшим образованием было уже 19 миллионов, это 15%, а со средним специальным — 32,9 миллиона, это 27%.

Спрос на образование рос и дальше. Благодаря переписи можно понять, как он менялся и как это повлияло на предпочтения в работе.

В 80-е годы популярностью пользовались профессии работников нефтегазовой промышленности, товароведов, продавцов, сотрудников гостиниц, мастеров телеателье, наладчиков оборудования.

Сейчас среди популярных профессий: сфера IT, биотехнологии, маркетинга, сетевых коммуникаций. Традиционно замечен спрос на профессии в области продаж и сферы услуг.

Отслеживание изменений в интересах и предпочтениях жителей поможет понять, что нас ждет в будущем.

«Перепись — это инструмент не только для работы с настоящим. Благодаря получению и сравнению меняющихся через десятилетие точных данных об образовании, источниках дохода, социальном статусе представителей разных возрастных групп, мы можем понимать, какое наше будущее и что в нем будет цениться в первую очередь», — отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Он подчеркнул, что участие во Всероссийской переписи населения 2021 года — очень важное и нужное дело для всех жителей страны. Тем более, что в этом году процедура пройдет в цифре.

«Предстоящая первая цифровая перепись с сопоставлением разных методов сбора данных, в том числе Big Data — это значительный апдейт калибровки решений для будущего», — заключил Смелов.