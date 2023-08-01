Общество 01 августа 2023, 14:42 Как отличить сталкера? Главные признаки нездорового интереса Психолог Перминова назвала нездоровое любопытство признаком сталкера

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Сталкерство — нездоровое проявление интереса со стороны поклонника. Такое общение может доставлять массу неудобств и даже пугать. Психолог Елена Перминова перечислила главные признаки того, что связь с человеком становится нездоровой. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Зачастую сталкеры пытаются навязать свое общение. Такие люди будут закидывать вас смс и сообщениями в социальных сетях, постоянно звонить. Особенно стоит насторожиться, если человек игнорирует ваши прямые просьбы прекратить.

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«Такое желание развивается у человека, который не видит в своей жизни/личности ничего ценного, а в жизни/личности объекта — видит и хочет к этому приобщиться», — отметила психолог.

Напугать должна и излишняя осведомленность человека о вашей жизни. Если он знает о вас то, что вы ему не рассказывали, то с большой вероятностью перед вами находится сталкер.