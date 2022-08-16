Военный аналитик Андрей Красноперов обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что британский самолет-разведчик нарушил границу России в районе мыса Святой Нос в Баренцевом море.

Красноперов напомнил, что страны Запада и раньше не отличались доброжелательным отношением к России, поэтому устраивали постоянные провокации, нарушая воздушную границу России.

«Они пытались сблизиться с нашими самолетами, мешали проводить полет, обгоняли, всячески хулиганили и истребителям сопровождения ВКС приходилось их обгонять. <…> Но мы как отгоняли, так и будем отгонять от наших границ», — обозначил аналитик.