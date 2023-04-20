20 апреля 2023, 10:59
Как отдыхаем в мае? Минтруд опубликовал новый календарь выходных
Минтруд опубликовал календарь с праздничными и выходными днями в мае 2023 года
Россиян ждут длинные выходные в мае. Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало в своем Telegram-канале удобный календарь, где отмечены праздничные дни.
«Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая», — сообщили в министерстве.
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Месяц начнется с длинных выходных: россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, поэтому первая рабочая неделя в мае будет короткой из-за праздника Весны и Труда. Затем снова начнутся праздничные дни в честь Дня Победы: с 6 по 9 мая. Всего в последний весенний день в России будет 11 выходных.
Ранее «360» писал, что в 2023 году 9 Мая шествия «Бессмертного полка» в традиционном виде не будет. При этом россияне смогут самостоятельно выбрать удобный для себя способ рассказать о своем герое — например, разместить портрет ветерана на автомобиле или в социальных сетях. Депутат Государственной думы Николай Земцов назвал это решение разумным.
Традиционный парад Победы на Красной площади ожидается 9 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что участие в нем смогут принять бойцы СВО.
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