Как оспорить штраф ГИБДД?

Нередки случаи широко известных «штрафов за тень» на сплошной линии или штрафов на машины, находящиеся на эвакуаторе. Причина этого — сбои в работе оборудования. Также ГИБДД может выписать штраф по ошибке или с нарушениями в протоколе, например, без фото. В таких случаях не стоит сразу его оплачивать.

Если нарушение касается парковки, можно оставить онлайн-заявку в любую структуру, которая занимается установкой камер по заказу ГИБДД и инспекцию парковочного пространства. Если фото с нарушением так и не предъявили, стоит оспорить штраф через ГИБДД. Без доказательства нарушения водителю на имеют права выписывать протокол.

Если штраф касается превышения скорости, важно подать жалобу в четко установленные сроки — в течение 10 дней после получения протокола. Это можно сделать на официальном сайте ГИБДД или на «Госуслугах». Там нужно указать причину нарушения: не видно разметку, не видно знак или отсутствует и то и другое. С наибольшей вероятностью после проверки знака на месте происшествия, штраф аннулируют.

Если речь идет о грубом нарушении, например, пересечении сплошной или развороте там, где это запрещено, то придется приехать в ГИБДД лично. Такие жалобы рассматривают неохотно, поэтому нужно быть готовым оспаривать штраф через суд.

В случае, когда протокол оставили в силе, но водитель уверен в своей правоте, можно обратиться в районный суд на участке, где зафиксировали нарушение. Очень важно правильно оформить документы, потому что в таких случаях судьи обычно встают на сторону ГИБДД. Если обращение в районный суд оказалось неэффективным, можно подать жалобу в городской и областной суды.

Важно также понимать, что оспорить штраф в короткие сроки невозможно. На это обычно уходит около полугода. Также не стоит рассчитывать на крупные компенсации, потому что возмещение морального ущерба и судебных трат рассчитывается по минимальному уровню.