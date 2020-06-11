Как определить свежесть замороженного мяса или рыбы? Объяснил Роспотребнадзор

По данным информагентства, для определения свежести нужно проколоть продукт разогретым ножом до кости и понюхать его у образовавшегося надреза.

«Если продукт подпорчен, то будет резкий неприятный запах, тогда как замороженные продукты ничем не пахнут и их свежесть на запах определить нельзя», — обратили внимание в пресс-службе.

Отмечается, что свежесть замороженной рыбы можно проверить, положив ее на ладонь. Если хвост и голова свисают, будто рыба встала на мостик, то продукт испорчен, поскольку его мышечная ткань стала рыхлой.

«Если продукт не имеет неприятного запаха, это еще не значит, что он не начал портится. Часто это касается продуктов несколько раз замороженных и размороженных. Неоднократное замораживание в любом случае ухудшает микробиологические показатели продукта. Повторная заморозка очень вредит рыбе, она может привести к накоплению гистамина», — предупредили в ведомстве.