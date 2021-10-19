«Как они нас расстреливали». Суд над 100-летним охранником концлагеря в Германии вызвал слезы у ветерана

Ветеран ВОВ и узница концлагеря Эмилия Фирсова прокомментировала суд над столетним жителем Германии, который много лет назад охранял такое место. Свое мнение она высказала в интервью «360».

С первой минуты разговора с «360» Эмилия Андреевна в голос заплакала, а затем категорически заявила, что суда даже недостаточно для таких людей.

«Это невозможно забыть», — сказала она со слезами.

«Их не судить надо. Их убивать надо, расстреливать. Как они нас расстреливали. Нас у мамы было пятеро, понимаете? А она врач — и это нас спасло. И они как-то более-менее лояльно относились, потому что они ж тоже болеют… Не хочу вспоминать, не могу», — произнесла ветеран войны.

Она отметила, что, несмотря на свой маленький возраст, в ее памяти ужасные события тех дней остались очень отчетливо. Эмилия Андреевна предложила представить, что пережили уже взрослые люди, если ей, маленькому ребенку, это нанесло такую серьезную травму.

Суды над пожилыми экс-сотрудниками концлагерей проходят в Германии, где сейчас продолжаются расследования преступлений нацистов. Так, 7 октября перед судом предстал бывший охранник концлагеря Заксенхаузен под Берлином, которому уже исполнилось 100 лет. Его обвинили в убийстве 3518 человек.