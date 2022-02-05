Как оформить завещание на ребенка, рассказали на «Госуслугах»

Информация том, как и для чего оформляется завещание на ребенка, рассказали на «Госуслугах». Уточняется, что дети являются наследниками первой очереди так же, как супруги и родители.

Уточняется, что если завещание уже составлено, то имущество будет делиться так, как в нем указано, без учета очередности.

Завещание на детей стоит оформлять в нескольких случаях. Во-первых, если вы хотите, чтобы им досталось все имущество. Во-вторых, если есть дети от других браков, которые также могут претендовать на наследство. Также, если вы хотите поделить имущество не поровну, а в других долях. И наконец, если вы хотите завещать ребенку что-то конкретное.

Завещание оформляется у нотариуса. Никому из родственников о нем сообщать не обязательно. При необходимости содержание завещания можно поменять или вообще отменить. Также завещанное имущество можно продать. В этом случае его не включат в состав наследства.