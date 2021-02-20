Как обогреть и не спалить частный дом: советы спасателя

Во время морозов жителям частных домов зачастую приходится использовать электроприборы, чтобы согреться. Включение неисправного оборудования может привести к возгоранию, предупредил эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

«Неисправные электроприборы и вызывают большое количество пожаров в то время, когда существенно холодает», — сказал Кузнецов «360».

Он пояснил, что работа электроприбора создает дополнительную нагрузку на сеть, что может привести к замыканию. Также опасность возникновения пожара может быть в домах с печным отоплением, если за печью неправильно следят.

«Если в частном доме отопление печное, то самое главное правило — своевременная прочистка и техническое обслуживание печи. Теплоносители в виде дров, угля и торфа являются источником повышенной пожарной опасности. Агрегаты, которые превращают это все в тепло, требуют определенного ухода и внимания», — отметил эксперт.

По словам Кузнецова, с точки зрения пожарной безопасности самый лучший вид отопления — газовый. При этом есть другая опасность — отравление газом при неисправной газовой колонке. Важно всегда следить за состоянием используемого оборудования.