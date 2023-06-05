Общество 05 июня 2023, 22:20 Как обезопасить себя от «паленки». Нейросеть составила топ-5 правил выбора алкоголя Нейросеть составила памятку по выбору качественного алкоголя Телеканал «360»

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Несколько десятков россиян отравились разливным сидром. Нейросеть собрала небольшую памятку из пяти пунктов, следуя которым можно обезопасить себя и не нарваться на поддельную алкогольную продукцию.

Маркировка

Первое, на что следует обратить внимание — это маркировка на бутылке или упаковке. Оригинальный алкоголь должен иметь ярко выраженную маркировку с логотипом производителя, названием напитка и другой информацией о продукте.

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Неряшливая и нечитаемая маркировка может быть признаком подделки.

Цена

Если стоимость алкоголя кажется слишком низкой, то это может быть признаком подделки, предупредила нейросеть. Часто подделывают брендовые алкогольные напитки, после чего продают их по низкой цене.

Упаковка

При выборе алкогольной продукции важно обращать внимание на упаковку. Она должна быть запечатанной и не иметь следов вскрытия.

Если упаковка выглядит подозрительно, лучше не рисковать и не покупать такой алкоголь.

Вкус и запах

Признаком подделки может быть также необычный вкус или запах алкоголя. Например, напиток может иметь сильный запах спирта или неестественный вкус.

Продавец

Приобретать алкоголь следует только у надежных продавцов, которые имеют хорошую репутацию.

Если продавец выглядит подозрительно или не может дать вам достаточно информации о продукте, лучше не покупать у него алкогольную продукцию.

Напоминаем, что чрезмерное употребление спиртных напитков опасно для здоровья.