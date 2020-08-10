Как обеспечить пенсию в 50 тысяч рублей? Объяснил депутат Госдумы

По данным информагентства, москвичи хотят получать самую большую пенсию (92 тысячи рублей в месяц). Жители Владивостока на втором месте (78 тысяч). Петербуржцы замыкают тройку. В Ярославле и Ульяновске самые маленькие запросы (48 тысяч).

«Так или иначе, все желания продиктованы заработной платой и жизненными привычками опрошенных людей. Есть такое выражение: „Кому-то щи без мяса, а кому-то бриллианты маленькие“. Вполне ожидаемы потребности в размерах пенсий тех россиян, которые получают зарплату в 50 тысяч рублей», — заметил парламентарий.

Он напомнил, что в России при достижении возраста нетрудоспособности назначается страховая пенсия и ее размер определяется в зависимости от количества заработанных страховых баллов. Кроме этого, к этой пенсии выплачивается фиксированная выплата.

«Какую бы человек зарплату не получал, хоть по миллиону в день, максимум в год он может заработать 10 баллов. Теперь представьте, если человек будет работать, получая высокую зарплату, 50 лет, то он заработает 500 баллов. Сегодня стоимость одного пенсионного балла составляет 100 рублей. Тогда пенсия у него будет 50 тысяч рублей», — пояснил законодатель.