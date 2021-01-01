Как Новый год встретишь, так его и проведешь? Психолог объяснил вред стереотипа

Некоторые люди твердо верят, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. И расстраиваются, если праздник прошел скучно или его омрачили какие-то ссоры. На самом деле установка не более чем миф. И в оставшиеся 364 дня года обязательно произойдут какие-то яркие и интересные события.

Мнение о том, что весь год будет таким же, как его встреча, не более чем миф, заявил «360» психолог Андрей Зберовский. Оно появилось еще в Средневековье, когда люди жили небольшими общинами, где вся деятельность, пища и так далее были однообразными и повторялись из года в год. Поэтому тогда установка имела хоть какое-то право на жизнь. Но с тех пор жизнь давно изменилась, а люди продолжают верить в стереотип и расстраиваться.

«Еще в XX веке он потерял всякий смысл, а в XXI веке тем более, особенно в больших городах. Привязывать себя к этой фразе не надо. Другое дело, что те, кого вы поздравляете и кто поздравляет вас, вот эти люди и будут оказывать на вас воздействие в течение года», — добавил Зберовский.

Руководствуясь все тем же стереотипом, некоторые люди стараются, чтобы в Новый год стол ломился от угощений, и тайно верят, что остаток года тоже будет «сытым». На самом же деле, если хочется изменить серую обыденность, унылую повседневность, нужно отказаться от привычных шаблонов: встретить праздник в путешествии или в дороге, с друзьями или семьей в парке.

Можно вообще поставить на стол не оливье и шампанское, а воблу и пиво, если это любимое сочетание. Так человек почувствует, что новый год начинается «по его желанию», а значит, и весь год будет жить так, как хочется, а не по указке общества или стереотипам.

«Не будьте заложником этого мнения. Оно вредно тем, что мы входим в новый год в некоем испуге, психологическом напряжении, что мы должны сделать так, чтобы все было весело, ярко, интересно. Мы подравниваем себя под древние стереотипы и снижаем свой личностный потенциал. В году 365 дней, и каждый может быть уникальным и ярким», — заключил Зберовский.