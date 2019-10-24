Мошенники маскируются под официальных дилеров. Как не стать их жертвой
Салоны-мошенники
Московский автосалон «Артэкс Авто» предлагает новый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2018 года выпуска за 1,37 миллиона рублей. При этом официальный дистрибьютор марки компания «ММС Рус» продает такую машину в базовой комплектации за 2,44 миллиона.
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Скидка более миллиона рублей, по словам продавца из «Артэкс Авто», действительна лишь при покупке в кредит.
В отзывах о салоне, оставленных клиентами, раскрывается суть кредитования.
«Предлагают подписать договор, оставить первоначальный взнос — в нашем случае это 400 тысяч рублей — и только потом через три часа дают кредитные договора, где переплата за автомобиль стоимостью 1 050 000 получается 2 961 617 рублей. Так что это полный развод», — написала одна из покупательниц.
В ответ другой клиент компании рассказал, как пришел в салон за машиной стоимостью 354 тысячи рублей с ежемесячной выплатой по 3,5 тысячи, а когда подписал договор, выяснилось что выплачивать придется почти по 50 тысяч в месяц при итоговой цене авто в 990 тысяч.
«Сегодня пошел к юристам на возврат данного авто и аннулирование сделки», — рассказал пользователь.
Не совсем официальные дилеры
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Помимо автосалонов существует множество интернет-площадок, которые называют себя официальными дилерами, однако ими не являются.
Легальные продавцы советуют проверять названия таких компаний на официальных сайтах автопроизводителей.
«Проверить статус продавца очень легко: если его нет на нашем сайте, значит, он не имеет официального статуса», — заявили в российском офисе Nissan.
Там добавили, что сомнения у покупателя должны возникнуть из-за низкой цены на авто. Это может свидетельствовать о том, «что автомобиль имеет изъян, был разбит, не имеет правильно оформленных документов или не сертифицирован для нашей страны».
Нет гарантии
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Одним из рисков приобретения машины у серого дилера может стать отсутствие гарантии. Покупателю не всегда сообщают реальную дату начала и окончания заводской гарантии, что «чревато неприятными сюрпризами», заявили в представительстве PSA Peugeot Citroen.
Судиться с серыми дилерами сложно из-за невнимательности покупателей при подписании документов. Кроме того, как правило, это фирмы-однодневки, отметил адвокат автомобильного движения «Свобода Выбора» Сергей Радько.