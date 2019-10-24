  • Мошенники маскируются под официальных дилеров. Как не стать их жертвой

    24 октября 2019, 04:09

    Кирилл Фролов

    Помимо официальных автодилеров в России работают серые компании, предлагающие огромные скидки, которые на деле оборачиваются кабальным автокредитом. Также покупатель может лишиться гарантии на машину, предупреждают легальные импортеры. Как не стать жертвой мошенников, выясняли «Известия».
    Мошенники маскируются под официальных дилеров. Как не стать их жертвой

    Салоны-мошенники

    Московский автосалон «Артэкс Авто» предлагает новый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2018 года выпуска за 1,37 миллиона рублей. При этом официальный дистрибьютор марки компания «ММС Рус» продает такую машину в базовой комплектации за 2,44 миллиона.

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    Скидка более миллиона рублей, по словам продавца из «Артэкс Авто», действительна лишь при покупке в кредит.

    В отзывах о салоне, оставленных клиентами, раскрывается суть кредитования.

    «Предлагают подписать договор, оставить первоначальный взнос — в нашем случае это 400 тысяч рублей — и только потом через три часа дают кредитные договора, где переплата за автомобиль стоимостью 1 050 000 получается 2 961 617 рублей. Так что это полный развод», — написала одна из покупательниц.

    В ответ другой клиент компании рассказал, как пришел в салон за машиной стоимостью 354 тысячи рублей с ежемесячной выплатой по 3,5 тысячи, а когда подписал договор, выяснилось что выплачивать придется почти по 50 тысяч в месяц при итоговой цене авто в 990 тысяч.

    «Сегодня пошел к юристам на возврат данного авто и аннулирование сделки», — рассказал пользователь.

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    Помимо автосалонов существует множество интернет-площадок, которые называют себя официальными дилерами, однако ими не являются.

    Легальные продавцы советуют проверять названия таких компаний на официальных сайтах автопроизводителей.

    «Проверить статус продавца очень легко: если его нет на нашем сайте, значит, он не имеет официального статуса», — заявили в российском офисе Nissan.

    Там добавили, что сомнения у покупателя должны возникнуть из-за низкой цены на авто. Это может свидетельствовать о том, «что автомобиль имеет изъян, был разбит, не имеет правильно оформленных документов или не сертифицирован для нашей страны».

    Нет гарантии

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    Одним из рисков приобретения машины у серого дилера может стать отсутствие гарантии. Покупателю не всегда сообщают реальную дату начала и окончания заводской гарантии, что «чревато неприятными сюрпризами», заявили в представительстве PSA Peugeot Citroen.

    Судиться с серыми дилерами сложно из-за невнимательности покупателей при подписании документов. Кроме того, как правило, это фирмы-однодневки, отметил адвокат автомобильного движения «Свобода Выбора» Сергей Радько.