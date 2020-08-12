Как не потеряться в лесу? Объяснил эксперт по выживанию

По словам специалиста, во-первых, надо предупредить близких и соседей, что вы отправляетесь в лес и назвать им приблизительное время возвращения. Во-вторых, стоит обозначить им, в какой именно квартал леса вы пойдете. Третий момент — работает горячая линия МЧС.

«Такие звонки или просто разговоры с близкими надежно обеспечат начало спасательной операции по истечении определенного времени, которое вы сами назначите», — пояснил собеседник информагентства.

Кроме того, в поход надо взять список определенных вещей. В частности, это мобильный телефон, несколько зажигалок с кремнем, компас и спички в непромокаемом боксе.

«Для того, чтобы вас легче было обнаружить днем, нужно жечь дымные костры, а ночью — яркие. Если вы будете постоянно перемещаться по лесу, то это очень сильно затруднит спасателям процесс поиска вас. В таком случае получится уже не поисковая операция», — заметил эксперт.