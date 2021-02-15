Как не попасться на хитрости застройщиков? Объяснила юрист

Юрист Елена Павлович объяснила «ПолитЭксперту», на что стоит обратить внимание при покупке жилья, чтобы не попасться на хитрости застройщиков.

Специалист посоветовала перед анализом договора долевого участия в строительстве проверить застройщика по ряду пунктов. Во-первых, зарегистрирован ли он в качестве юрлица. Во-вторых, в каких судебных процессах он принимал участие. В-третьих, есть ли неисполненные исполнительные производства в ФССП. В-четвертых, посмотреть лицензию застройщика и проектную декларацию, где обозначены сроки введения в эксплуатацию объекта.

«Кстати, из этих сведений и информации с интернет-форумов дольщиков можно понять очень многое: не купленная ли эта компания с новым директором? Где юридический адрес? Кто учредитель и где его адрес? Не было ли судебных процессов в отношении учредителя и руководителя застройщика? Какие объекты уже построены и введены застройщиком?» — перечислила собеседница издания.