Как не паниковать в самоизоляции и эффективно работать на удаленке? Советы психолога

Чтобы не поддаваться панике во время самоизоляции нужно осознать, что сейчас отличное время наконец-то вдоволь пообщаться с близкими и заняться хобби. А эффективно трудиться удаленно поможет режим дня и специально организованное рабочее место.

«Ситуация, в которую мы все попали, беспрецедентная. Я считаю, что это прекрасная возможность обратиться к своим близким. Раньше каждый день мы в спешке не успевали поговорить с детьми, родителями, супругами. Мы убегали на работу и не замечали каких-то проблем», — приводит официальный сайт мэра Москвы слова заместителя директора Московской службы психологической помощи Ольги Тенн.

По словам психолога, чтобы не паниковать в самоизоляции стоит заняться чем-то творческим с близкими: вместе рисовать, готовить, играть на музыкальных инструментах. Гаджеты и тревожный новостной фон нервотрепку только усилят, поэтому злоупотреблять ими не надо.

Для комфортной работы удаленно нужно организовать себе специальное рабочее место, а не валяться на диване с ноутбуком. Работа в пижаме собранности тоже не добавит, поэтому после пробуждения нужно переодеться. Чтобы окончательно избавиться от всех страхов и волнений нужно получать информацию только из проверенных источников и самим соблюдать все меры предосторожности.

Власти России приняли все необходимые меры безопасности на период пандемии коронавируса. Десятки российских регионов ввели на своей территории режим жесткой самоизоляции, во время которого из дома выходить можно только в случае крайней необходимости. По последним данным, в России зафиксировали 2777 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 погибли 24 человека. 190 человек выздоровели.