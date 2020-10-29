Как не допустить локдауна? Объяснили в Госдуме

По мнению парламентария, если все граждане будут вместе соблюдать необходимые меры, то локдауна можно не допустить. Речь идет о масочном режиме в общественных местах и об удаленном режиме работы там, где это возможно.

«Не нужно ни на какие страны ориентироваться, у нас есть свой собственный большой опыт, накопленный во время первой волны, и мы должны его использовать», — добавил собеседник информагентства.