Общество 17 марта 2023, 13:35 Как назвать нейросеть? «360» объявил конкурс по выберу имени для чат-бота GPT Имя для чат-бота GPT в социальных сетях «360» выберут читатели Unsplash

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Запущенный в группах «360» в социальных сетях чат-бот GPT с искусственным интеллектом до сих пор не имеет имени. Между сотрудниками редакции начались споры, какое имя подходит больше.

Среди предложенных вариантов в редакции рассматривали такие имена, как Гена, Сократ, Джимми Нейтронус и другие. После долгих дискуссий сотрудники телеканала решили обратиться за помощью читателям.

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Предложить свой вариант и обсудить его можно в «Суперчате 360». Редакция выберет лучшие предложения от пользователей. Результат станет известен через неделю.

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Если же придумывать имя чат-боту не хочется, то с ним можно просто пообщаться, оставив комментарий в пабликах «360» во «ВКонтакте». Чат-бот GPT с искусственным интеллектом отвечает на любые вопросы и дает характеристики разным явлениям.