Как настроиться на рабочий лад после праздников? Объяснила психолог

Метелина обратила внимание на то, что во время длительного отдыха из-за отсутствия задач, требующих решения, снижается работоспособность головного мозга.

«Когда вы планируете список дел на завтра, то, естественно, вам легче перестраиваться. <…> Когда вы с вечера планируете свой следующий день, когда вы утром вспоминаете, какие задачи вас ждут, то, соответственно, мозг настраивается на работу», — заметила собеседница издания.

Она посоветовала с помощью позитивного подкрепления стимулировать свой рабочий настрой.

«Пообещать себе какую-то награду после выполнения дел, как-то себя побаловать», — продолжила эксперт.

Она рассказала, что это может быть валяние на диване или катание на коньках, другими словами то, что даст ресурсы и ощущение отдыха.

Кроме того, увеличивает продуктивность и настраивает на рабочий лад физическая подзарядка (прогулка, зарядка, полноценный сон). Компьютерные игры или прослушивание любимой музыки также полезны для поддержания позитивного настроя.