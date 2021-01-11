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    11 января 2021, 12:05

    Как настроиться на рабочий лад после праздников? Объяснила психолог

    Артур Блянихов

    Психолог Алиса Метелина выразила уверенность, что после долгих выходных лучше всего настроиться на рабочий лад поможет планирование своего рабочего дня. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».

    Метелина обратила внимание на то, что во время длительного отдыха из-за отсутствия задач, требующих решения, снижается работоспособность головного мозга.

    «Когда вы планируете список дел на завтра, то, естественно, вам легче перестраиваться. <…> Когда вы с вечера планируете свой следующий день, когда вы утром вспоминаете, какие задачи вас ждут, то, соответственно, мозг настраивается на работу», — заметила собеседница издания.

    Она посоветовала с помощью позитивного подкрепления стимулировать свой рабочий настрой.

    «Пообещать себе какую-то награду после выполнения дел, как-то себя побаловать», — продолжила эксперт.

    Она рассказала, что это может быть валяние на диване или катание на коньках, другими словами то, что даст ресурсы и ощущение отдыха.

    Кроме того, увеличивает продуктивность и настраивает на рабочий лад физическая подзарядка (прогулка, зарядка, полноценный сон). Компьютерные игры или прослушивание любимой музыки также полезны для поддержания позитивного настроя.