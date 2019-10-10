Как настоящие спортсмены. Дети с онкологией из Балашихи научились фигурному катанию с олимпийской чемпионкой

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва провела тренировку по фигурному катанию для ребят с онкологическими заболеваниями. Такая терапия помогает провести время интересно и отвлечься от диагноза. Это не первый опыт Кати в помощи детям — она продает свои олимпийские трофеи и перечисляет деньги на лечение онкобольных.

Если учиться фигурному катанию, то у олимпийских чемпионов. На урок Екатерины Бобровой Аня специально приехала из Чехова. Кататься уже умеет, поэтому на занятии все серьезно: фонарик задом наперед — как разминка перед спиралями. Двадцать минут рядом с профессионалом и, кажется, уже поняла, как правильно вращаться на одном коньке.

За успехами третьеклассницы следит бабушка. В фигурном катании девочка оказалась самой продвинутой. Большинство детей впервые вышли на лед. Такая терапия помогает отвлечься от диагноза. На курс реабилитации в Подмосковье съехались со всей страны. Врачи выбрали ребят, которым не повредят холод или случайные падения. А воплотить мечту помог благотворительный фонд.

«Приезжали уже туда в гости, знакомы уже с детишками. Каждый раз мы их приглашаем на разные соревнования. И в этот раз мы им предложили принять участие в мастер-классе с олимпийской чемпионкой Катей Бобровой», — сказал Елена Ульрих, программный директор БФ.

Екатерина Боброва знает, как побеждать, несмотря на трудности — характер закаляла на главных соревнованиях планеты. Еще в 2007-м стала чемпионкой мира среди юниоров, а на Олимпиаде в Сочи завоевала свое главное золото.

В благотворительности Катя человек не случайный. За победу на Олимпиаде 2014-го, получила автомобиль. Машину продала, и часть денег пожертвовала детям с онкологией. В прошлом году, вместе с серебряной медалью, домой привезла очередное призовое авто. И снова передала деньги на лечение ребят.

«Когда человек лежит в больнице и не может никуда выйти, и родитель сидит рядом с ним в маске, и мы тоже в масках накутанные приходим, и даем им наши медали — для ребенка это уже толчок, вдохновение, чтобы с позитивом скорее выздоравливать», — сказал Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

После тренировки — фотографии на память и автограф-сессия. С фигуристами прощаются, но это только начало. Екатерина открывает собственную школу в Балашихе и такие встречи планирует проводить регулярно.