Как наладить отношения после самоизоляции? Советы эксперта

По ее словам, «возможно, стоит еще раз обсудить, что вызывало напряжение в отношениях».

«Если сейчас ситуация стабилизировалась (например, появилась возможность гулять и хотя бы недолго отдыхать друг от друга), то, возможно, психологическое напряжение через какое-то время сойдет на нет», — посоветовала Минаева.

Если все же дело дошло до развода, эксперт рекомендует все «организовать так, чтобы максимально сохранить человеческие отношения, чтобы не пострадали дети, которые часто становятся заложниками сложной ситуации».