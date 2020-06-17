Как наладить отношения после самоизоляции? Советы эксперта
Отношения могли испортиться у некоторых пар за время самоизоляции, потому что людям приходилось проводить вместе слишком много времени. Кандидат психологических наук Наталия Минаева рассказала, как можно решить возникшие конфликты. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
По ее словам, «возможно, стоит еще раз обсудить, что вызывало напряжение в отношениях».
«Если сейчас ситуация стабилизировалась (например, появилась возможность гулять и хотя бы недолго отдыхать друг от друга), то, возможно, психологическое напряжение через какое-то время сойдет на нет», — посоветовала Минаева.
Если все же дело дошло до развода, эксперт рекомендует все «организовать так, чтобы максимально сохранить человеческие отношения, чтобы не пострадали дети, которые часто становятся заложниками сложной ситуации».