Как мошенники зарабатывают на коронавирусе?

Многие зарабатывают на дефиците средств гигиены: масках и антисептиках. Речь идет не только о многократных накрутках цен по сравнению с обычной их стоимость.

В интернете сейчас существует множество сайтов, где маски и антисептики можно купить по «докризисным» ценам, которые больше нигде не найти. Если вы сделаете на этих сайтах заказ и оплатите его, то с большой долей вероятности просто попрощаетесь со своими деньгами. Подобные случаи встречаются и на сайте бесплатных объявлений.

Также бывают прецеденты и в благотворительных организациях. Например, волонтеры из фонда «Доктор Лиза» рассказали, что как-то к ним изъявил желание присоединиться молодой человек. При этом он очень подробно расспрашивал о средствах гигиены, которые выдают волонтерам, и потребовал себе респиратор. Когда он узнал, что респираторы выдаются только медицинским работникам, очень расстроился. А через какое-то время он просто исчез, прихватив с собой упаковку защитных масок и гелей для дезинфекции.