Как мошенники могут украсть банковские вклады? Объяснил эксперт

«Утро.ру» отметило слова специалиста о том, что мошенники ради доступа к интернет-банку создают фишинговые ресурсы, а также заражают устройства клиентов вредоносными программами.

«Реализуют атаки методами социальной инженерии, вынуждая жертв под различными предлогами выполнять операции, способствующие совершению хищения», — добавил собеседник издания.