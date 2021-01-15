Как мошенники могут украсть банковские вклады? Объяснил эксперт
Начальник отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов объяснил агентству «Прайм», что рост числа хищений банковских вкладов связан с активной цифровизацией доступов к вкладам из систем интернет-банкинга.
«Утро.ру» отметило слова специалиста о том, что мошенники ради доступа к интернет-банку создают фишинговые ресурсы, а также заражают устройства клиентов вредоносными программами.
«Реализуют атаки методами социальной инженерии, вынуждая жертв под различными предлогами выполнять операции, способствующие совершению хищения», — добавил собеседник издания.